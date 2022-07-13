Логістика і управління – військовий експерт про основні цілі HIMARS

Липень, 13 в 9:13

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону FreeДом розповів про різке збільшення ефективності точних ударів по складах БК ворога та підготовку до контрударів.

Завдяки вже знаменитій системі залпового вогню HIMARS вдається знищувати логістику ворожої армії, що дасть змогу відсунути їх далі до наступної лінії, де американські ракети знову зможуть діставати до складів противника.

Організація бойових дій базується на кількох умовах – логістика та управління військами. Саме по цих об’єктах завдаються удари, каже експерт.

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– У нас на сьогодні вже понад 30 об’єктів, по яким ми завдали вогневого ураження, і це не тільки склади з боєприпасами, паливом, продовольством, тут і командні пункти, і військові частини. Дві військові частини ми вже знищили, десь близько чотирьох командних пунктів, все інше припадає на склади з боєприпасами – сказав Жданов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.