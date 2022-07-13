Окупанти перестали випускати людей з Мелітополя та готують наступ – Федоров

Липень, 13 в 16:49

В окупованому Мелітополі російські військові продовжують тиск та планують наступ.

– За останні два тижні ситуація стала напруженішою. Наші захисники не дають спокійно жити рашистам – з рейок зійшов вантажний потяг окупантів, був підірваний залізничний міст та знищена військова частина окупантів. З цього дня росіяни чітко розуміють, що в Мелітополі їм не вижити. А вчора ЗСУ знешкодили ще одну базу окупантів, поблизу селища Мирне. Для людей в окупації – це радісні новини, але разом з тим окупанти продовжують тиск. Саме вчора один із найманців окупантів, якого вони поставили керувати медициною, зібрав людей та наказав підготуватися до наступу, – заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Від учора росіяни перестали випускати місцеве населення з Мелітополя. Якщо раніше до Запоріжжя щодня виїздило 300-400 машин на добу, то вчора з Мелітополя змогло виїхати лише 30 автівок.

Нагадаємо, що у військовій частині у селищі Мирне, яке розташоване за 5 км від Мелітополя, впродовж чотирьох-п’яти годин лунали сильні вибухи на ворожих складах.

Зараз дивляться

Фото: Міська рада Мелітополя