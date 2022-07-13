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Факти / Україна

Відомо про 60 дезертирів: на Запоріжжі окупанти тікають з підрозділів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Відомо про 60 дезертирів: на Запоріжжі окупанти тікають з підрозділів
Фото: Depositphotos

На території тимчасово окупованої Запорізької області підрозділи ФСБ Росії шукають дезертирів зі складу окупаційних військ.

Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на українську розвідку.

Наразі відомо, що серед російських військових кількість тих, хто залишив свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних сил України по об’єктах окупаційних військ, збільшується у геометричній прогресії і наразі становить близько 60 осіб.

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Вони переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях. Загарбники шукають будь-які способи залишити територію України.

Загалом, за інформацією військової адміністрації, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін.

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог 51 раз обстріляв позиції українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

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Джерело: Запорізька ОВА

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