Ворог не може пройти наш захист: два населених пункти Луганщини підконтрольні Україні
Російські війська досі не можуть пройти наш захист на околиці Луганщини, буквально у двох населених пунктах. Про це заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону Єдині новини.
— Поки там наші захисники знищують військову техніку російської армії та особовий склад. Можна сказати, що Луганщина тримає оборону, – наголосив він.
Він розповів, що на окупованих територіях, де не було великих бойових дій, окупанти крадуть зерно та вивозять його, а також знищують українські книги.
Гайдай додав, що окупанти на цих територіях вже перекрили зв’язок українських мобільних операторів та намагаються перекривати доступ до новинних сайтів.
За словами очільника Луганської ОВА, в області залишаються люди, які допомагають українській армії.
Гайдай раніше наголошував, що на Луганщині ворог активізував ДРГ, які наші військові мало не щодня знешкоджують. Причиною такої активності окупантів є знищення їхніх складів із боєприпасами.
За його словами, російська армія не припиняє щоденних обстрілів, проте береже наявні запаси снарядів, бо їхнє постачання перериває робота нашої нової далекобійної зброї.
Джерело: Сергій Гайдай