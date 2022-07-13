Липень, 13 в 17:19

Російські війська досі не можуть пройти наш захист на околиці Луганщини, буквально у двох населених пунктах. Про це заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Поки там наші захисники знищують військову техніку російської армії та особовий склад. Можна сказати, що Луганщина тримає оборону, – наголосив він.

Він розповів, що на окупованих територіях, де не було великих бойових дій, окупанти крадуть зерно та вивозять його, а також знищують українські книги.

Гайдай додав, що окупанти на цих територіях вже перекрили зв’язок українських мобільних операторів та намагаються перекривати доступ до новинних сайтів.

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За словами очільника Луганської ОВА, в області залишаються люди, які допомагають українській армії.

Гайдай раніше наголошував, що на Луганщині ворог активізував ДРГ, які наші військові мало не щодня знешкоджують. Причиною такої активності окупантів є знищення їхніх складів із боєприпасами.

За його словами, російська армія не припиняє щоденних обстрілів, проте береже наявні запаси снарядів, бо їхнє постачання перериває робота нашої нової далекобійної зброї.

Джерело: Сергій Гайдай