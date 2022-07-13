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Факти / Україна

ЗСУ диктують характер ведення бойових дій, а РФ загрожує боєприпасний голод – Жданов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У ЗСУ з’явилася можливість впливати на логістику та систему військового управління російської армії, тож ініціатива зараз на нашому боці.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону на FREEДОМ.

– Зараз ініціатива у наших руках, і ми нав’язуємо характер ведення бойових дій. Те, що у нас з’явилася можливість знищувати дві основні опори – логістику та систему військового управління, цим ми можемо впливати на характер бойових дій на передньому краї, – пояснив він.

За його словами, найближчими днями ситуація на передовій почне змінюватися у бік зменшення вогневого впливу на позиції ЗСУ – у зв’язку з тим, що у противника “поступово наступатиме боєприпасний голод”.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 140 діб.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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