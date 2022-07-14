Карта бойових дій на 14.07.2022 – ситуація на фронті

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14 липня російські військові обстрілюють українські населені пункти та позиції Збройних сил України із різних видів озброєння.

Карта бойових дій в Україні на 14.07.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках Генеральний штаб України змін у складі, розташуванні підрозділів та особливостях дій ворога не зафіксував.

На останньому напрямку армія РФ обстріляла з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

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На Харківському напрямку росіяни гатили з артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Слов’янському напрямку під ворожим обстрілом перебували райони поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного.

Довелось відійти російським окупантам після невдалої спроби штурму в бік Курульки.

На Краматорському напрямку російські війська відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки, Спірного та завдали авіаударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків.

Тривають бойові дії в напрямку Верхньокам’янського, куди армія РФ іде наступом.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та Вуглегірської ТЕС.

Авіаудари зафіксовано неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки та Семигір’я.

Натомість українським військовим вдалось відбити штурм російських загарбників у напрямку Кодеми та Вершини.

Райони 16 населених пунктів обстріляно на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки, Кам’янки. Наступаючи в напрямку останнього населеного пункту, росіяни мають частковий успіх.

Щоб завадити наступу підрозділів Сил оборони України, ворог відкриває вогонь зі ствольної, реактивної артилерії й танків уздовж лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку.

Втрати РФ на 14 липня 2022

особового складу – близько 37 870 (+300),

танків ‒ 1 667 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20),

артилерійських систем – 840 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 109,

літаків – 219 (+2),

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),

крилатих ракет – 155,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16),

спеціальної техніки – 67.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.