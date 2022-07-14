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Факти / Україна

Кількість ППО шалена: Данілов про те, чому окупанти посилили оборону Кримського мосту

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Кількість ППО шалена: Данілов про те, чому окупанти посилили оборону Кримського мосту
Фото: Depositphotos

Російські загарбники почали охороняти Кримський міст “шаленою кількістю” систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо НВ.

– Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, яку поставили для охорони цього об’єкта, — шалена, – зазначив він.

За словами Данілова, такі дії росіян свідчать про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже має ЗСУ.

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– Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили. Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого, – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, ще у квітні Данілов заявляв, що ЗСУ готові завдати удару по Кримському мосту за першої ж нагоди. Але поки що Україна не має такої далекобійної зброї.

Кримський (Керченський) міст — це незаконно збудований міст через Керченську протоку, який сполучає окупований росіянами Крим та територію РФ. Саме через нього країна-агресор перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а потім — на південь України.

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Джерело: Новое время
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