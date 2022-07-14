Липень, 14 в 14:52

В.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій заявив 14 липня, що, на його думку, після деокупації Херсонської області може стати відомо про нові злочини російських військових, подібних до тих, які рашисти скоїли у Київській області.

– Коли ми зайдемо на територію Херсонщини, я гадаю, ми побачимо ще одну Бучу, – зазначив Бутрій на онлайн-брифінгу.

За його словами, “орки звіріють”, посилюють контроль та перевірки на окупованій території.

В.о. глави ОВА наголосив, що мешканцям області бажано евакуюватися через Василівку Запорізької області, хоча “офіційних виїздів” і не було з перших днів окупації.

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– Ми підключаємо волонтерів до евакуації та закликаємо людей якомога швидше залишити територію, – закликав Дмитро Бутрій.

Він додав, що більша частина Херсонщини на сьогодні перебуває під тимчасовою окупацією РФ, звільнено – 44 населені пункти, які постійно зазнають обстрілів росіян.

Фото: Людмила Денісова