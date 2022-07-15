Липень, 14 в 23:32

У четвер, 14 липня, очевидці повідомляють, що чують вибухи у Херсоні та Херсонській області.

За даними Збройних сил України, йдеться про точкові постріли на місцях базування російських окупантів.

Зокрема, по агресорах вдарили у Новій Маячці на Херсонщині та в районі Чорнобаївки.

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У місцевих пабликах також пишуть, що прилетіло на базі російських військових.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти обстріляли Миколаївщину та Вінницю. Внаслідок ракетного удару РФ по Вінниці загинуло щонайменше 23 особи, троє з яких – діти, понад сотня – постраждали.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи удар по Вінниці, пообіцяв, що ЗСУ змусять окупантів “відповісти” за обстріл мирних жителів цієї ночі.