На території до 600 осіб: Україна працює над гумкоридором зі Святогірської лаври

Липень, 14 в 22:24

У розвідці повідомили, що Україна працює над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору зі Святогірської лаври, що на березі річки Сіверський Донець Донецької області.

Святогірська лавра, на території якої досі перебуває до 600 мирних жителів, піддається постійним артилерійським обстрілам з боку російських військових.

Близько 70% осіб на території лаври – це паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів.

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Через активні бойові дії, мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце і звернулися з проханням про організацію безпечного коридору.

— Наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу, – повідомляє ГУР.

Для запобігання можливим провокаціям та збереження людських життів Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору.

На початку червня територія Святогірської лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ.