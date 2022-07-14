Нафтогаз попросить відстрочку погашення боргів у міжнародних кредиторів

Липень, 14 в 14:31

НАК Нафтогаз України попросить про відстрочення платежів терміном на два роки у всіх міжнародних кредиторів. Про це йдеться у біржовому повідомленні емітента його єврооблігацій Kondor Finance.

— Емітент та позичальник спочатку звернулися до власників облігацій відповідно до своїх нормативних зобов’язань. Тепер позичальник може обговорити відстрочку платежу щодо інших міжнародних боргових зобов’язань, стороною яких він є. У тих випадках, коли використовуються такі кредити та виплачуються відсотки, передбачається отримати дворічну відстрочку щодо виплати відсотків від усіх інших міжнародних кредиторів, – наголошується у документі.

Нафтогаз додав, що нещодавно підписав кредит з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки закупівлі природного газу на майбутній опалювальний сезон 2022/23.

— Ця позика є предметом задоволення певних попередніх умов, перш ніж вона може бути використана, і буде розглянута сторонами у світлі цієї заяви про згоду, – зазначається в повідомленні.

12 липня НАК Нафтогаз України звернувся до власників своїх єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд через емітента Kondor Finance з пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки.

Зараз дивляться

Компанія також просить відкласти на такий же термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн через повномасштабне військове вторгнення РФ, що триває, і його вплив на енергетичну безпеку України.