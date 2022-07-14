Липень, 14 в 12:29

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари російських загарбників по Вінниці 14 липня.

– Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина, – зазначив він.

За словами очільника держави, щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети на цивільні об’єкти, де немає військових об’єктів.

– Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист, – стверджує Зеленський.

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Нагадаємо, що окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Російські ракети у Вінниці влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждав Будинок офіцерів та житлові будинки поруч.

Вже відомо про вісьмох загиблих, серед них маленька дитина. Також 30 людей поранено.