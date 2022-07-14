Липень, 14 в 18:33

За даними ЗМІ, очевидців та місцевих Телеграм-каналів, у центрі Донецька сталися вибухи.

Як уточнюють, під обстріл потрапив автовокзал Центр. Підконтрольна Росії маріонеткова “влада” заявила, що в результаті є вбиті та поранені, але офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації поки немає.

Зараз дивляться

Тим часом Збройні сили України поділилися відео очевидців із місця подій та повідомили, що це – район біля Єдиного реєстраційного центру.

У ЗСУ наголосили, що удар по Донецьку – це провокація Росії для того, щоб відвести увагу від сьогоднішнього російського ракетного обстрілу Вінниці.

Фото: Скріншот відео з каналу ЗСУ