РФ обстріляла Донецьк, щоб відволікти від ракетних ударів по Вінниці – ЗСУ
За даними ЗМІ, очевидців та місцевих Телеграм-каналів, у центрі Донецька сталися вибухи.
Як уточнюють, під обстріл потрапив автовокзал Центр. Підконтрольна Росії маріонеткова “влада” заявила, що в результаті є вбиті та поранені, але офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації поки немає.
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Тим часом Збройні сили України поділилися відео очевидців із місця подій та повідомили, що це – район біля Єдиного реєстраційного центру.
У ЗСУ наголосили, що удар по Донецьку – це провокація Росії для того, щоб відвести увагу від сьогоднішнього російського ракетного обстрілу Вінниці.