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Факти / Україна

РФ завдала удару по Вінниці під час конференції в Гаазі, присвяченій її злочинам – Кулеба

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у четвер, 14 липня, повідомив, що Росія обстріляла мирних жителів у Вінниці під час конференції в Гаазі, яка присвячена відповідальності РФ за злочини на території України.

– …Росія вчиняє ще один військовий злочин. Серед постраждалих від ракетного удару по Вінниці щонайменше одна дитина. За кожну краплю української крові та сльози ми судитимемо російських військових злочинців, – заявив він.

Пізніше Кулеба додав, що дії російських військових не можна кваліфікувати інакше, як тероризм.

– Умисне вбивство мирного населення з метою посіяти страх. Росія є терористичною державою і має бути юридично визнана такою, – закликав він.

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