Сьогодні вночі ЗСУ змусять РФ відповісти за Вінницю, Миколаїв та Харків – Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили змусять росіян відповісти за Вінницю, Миколаїв та Харків сьогодні вночі.
Він додав, що ми битимемо по них, а вони – по нас, однак у цих ударах є різниця, тому що ми б’ємо тільки по військових цілях, щоразу ретельно прогнозуючи супутні втрати.
– Вони б’ють, не звертаючи уваги на це, щоразу вкладаючи у прогноз додатковий ефект від терору мирного населення, чи – безпосередньо заради такого терору, як зараз у Миколаєві та Харкові, – пояснив Арестович.
За його словами, близько 300 років у цивілізованому світі правила війни передбачають мінімізацію впливу при виборі способів дії та засобів ураження.
– Якщо для того, щоб вирішити військове завдання, достатньо поранити супротивника, а не вбивати, правила припускають, що він має бути лише поранений. Стрілянина крилатими ракетами по центру міста вдень – це не просто порушення правил війни. Це заперечення логіки та завоювань цивілізації як такої, – наголошує радник.
Арестович додав, що кожен такий удар прискорює вжиття заходів цивілізацією проти антицивілізації: санкцій, передачі нам зброї.
– З путінським режимом буде покінчено на полі бою, інших способів покінчити з ним не існує. А вб’є його роль, яку вони собі обрали самі – антицивілізація. Зважені, визнані легкими та виштовхнуті зі світу геть, – підсумував він.