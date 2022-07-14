Липень, 14 в 16:09

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили змусять росіян відповісти за Вінницю, Миколаїв та Харків сьогодні вночі.

Він додав, що ми битимемо по них, а вони – по нас, однак у цих ударах є різниця, тому що ми б’ємо тільки по військових цілях, щоразу ретельно прогнозуючи супутні втрати.

– Вони б’ють, не звертаючи уваги на це, щоразу вкладаючи у прогноз додатковий ефект від терору мирного населення, чи – безпосередньо заради такого терору, як зараз у Миколаєві та Харкові, – пояснив Арестович.

За його словами, близько 300 років у цивілізованому світі правила війни передбачають мінімізацію впливу при виборі способів дії та засобів ураження.

Зараз дивляться

– Якщо для того, щоб вирішити військове завдання, достатньо поранити супротивника, а не вбивати, правила припускають, що він має бути лише поранений. Стрілянина крилатими ракетами по центру міста вдень – це не просто порушення правил війни. Це заперечення логіки та завоювань цивілізації як такої, – наголошує радник.

Арестович додав, що кожен такий удар прискорює вжиття заходів цивілізацією проти антицивілізації: санкцій, передачі нам зброї.