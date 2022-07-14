У Черкаській області пролунав вибух

Липень, 14 в 10:49

14 липня в Черкаській області пролунав вибух.

Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

Офіційних коментарів з приводу події не надходило.

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Однак начальниця сектора комунікації Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк такі заяви не підтвердила.

– Як добре, що місцеві жителі знають більше, аніж силові структури, і можуть відзвітувати за всіх. Ще раз – думайте про те, що повідомляєте, – дорікнула користувачам соцмереж Зоя Вовк.

Начальниця сектора комунікації Нацполіції області запевнила, що ситуація в області нині контрольована, та закликала залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

– Черкащани, слідкуйте за офіційними каналами та державними структурами! Не пишіть неперевірену інформацію в різні спільноти та не довіряйте недостовірній інформації! У разі чого вас поінформують офіційні пресслужби та представники силових структур! – додала Зоя Вовк.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 10.06.

Не виключено, що потужний звук, про який повідомили люди, міг бути відлунням вибухів у сусідній Вінницькій області.

Факт прильотів у Вінниці під час повітряної тривоги вже підтвердив міський голова Сергій Моргунов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141 добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Зоя Вовк