Липень, 14 в 18:06

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна застосує протикорабельні ракети, якщо РФ наважиться на наступ із Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ.

За його словами, Збройні сили уважно стежать за діями окупантів у Чорному морі. Ворожі кораблі не наважуються наблизитись до українських берегів і перебувають на значній відстані.

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– Однак при спробі наступу ворога ми застосовуватимемо наші протикорабельні ракети, – сказав Залужний під час зустрічі з послом США в Україні Бріджіт Брінк.

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков та Валерій Залужний заявили, що завдяки допомозі партнерів наші військові можуть відстежувати підготовку до запуску та сам запуск російських ракет по Україні.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз лінія зіткнення сягає понад дві тисячі кілометрів. Інтенсивні бої йдуть на сході України – у Донецькій та Луганській областях.

Залужний запевнив Брінк у надійності оборони Києва.

– У лютому-березні бої велися під Києвом. Проте нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми зміцнюємо оборону. Для захисту міста створено відповідні угруповання військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе. Сьогодні найбільша для нас небезпека – ракетні удари. Але ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога, – наголосив Валерій Залужний.

Раніше повідомлялося, що в Одесі співробітники СБУ затримали зрадника, який для Росії розвідував позиції протикорабельних комплексів Збройних сил України.