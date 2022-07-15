Липень, 14 в 22:13

Російські агресори 14 липня спробували встановити контроль над Вуглегірською ТЕС у Світлодарську Донецької області, але Збройні сили України змусили їх відступити.

– Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище у районах Верхньокам’янського та Кам’янки і встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни точним вогнем завдали ворогові втрат і змусили відступити, – зазначили у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Як уточнюється, окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану.

Також постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який якимось чином намагається уникнути бойових дій.

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Фото: Вікі