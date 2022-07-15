Липень, 15 в 9:02

В Україні триває 142-а доба героїчного протистояння Збройних сил російським загарбникам. Найзапекліші бої тривають на Луганщині, Донеччині, у Миколаївській та Херсонській областях.

Карта бойових дій в Україні на 15.07.2022

На Харківському напрямку ворог із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював Петрівку, Рідне, Соснівку, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

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На Краматорському напрямку росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Краматорська, Закітного, Григорівки; завдали авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку російський ворог гатив по наших позиціях у районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина.

Завдав авіаударів неподалік Семигір’я, Берестового та території Вуглегірської ТЕС.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники продовжували обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки.

Ворожий наступ поблизу Водяного наші збройні сили швидко придушили.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 142-й день.