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Факти / Україна

У Київській області ЗСУ збили ворожу ракету: уламки упали в поле

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Київській області ЗСУ збили ворожу ракету: уламки упали в поле
Фото: Depositphotos

Ввечері 15 липня на Київщині пролунав вибух. За попередніми даними, у Київській області спрацювало ППО.

Оновлено о 22.40. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у небі Білоцерківського району ЗСУ збили ворожу ракету.

За попередніми даними, жертв серед мирного населення та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. На місці зараз працюють відповідні служби.

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Крім Київщини, ввечері 15 липня вибухи було чути у Дніпрі та Кременчуку.

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