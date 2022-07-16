У Київській області ЗСУ збили ворожу ракету: уламки упали в поле
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Ввечері 15 липня на Київщині пролунав вибух. За попередніми даними, у Київській області спрацювало ППО.
Оновлено о 22.40. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у небі Білоцерківського району ЗСУ збили ворожу ракету.
За попередніми даними, жертв серед мирного населення та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. На місці зараз працюють відповідні служби.
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Крім Київщини, ввечері 15 липня вибухи було чути у Дніпрі та Кременчуку.
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