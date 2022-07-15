Липень, 15 в 16:16

У травні був найбільший пік втрат серед українських військових. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, тоді перевага російських військ була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку. Вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину.

– Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв. У травні дійсно до 100 хлопців і дівчат, на жаль, гинуло, і до 300-400 було поранених, – сказав міністр.

Олексій Резніков додав, що ситуація змінилася, коли ми отримали зброю 155-го калібру, серед якої були гаубиці М777, потім поїхали М109, CAESAR, Panzerhaubitze і так далі. Загалом контрбатарейна боротьба одразу зменшила інтенсивність вогню.

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Також Олексій Резніков додав, що не може називати кількість втрат серед українських військових, щоб не дарувати ворогу деталі.

Але, за його словами, вони суттєво відрізняються від величезних втрат російських окупантів.