Накрили росіян у Новій Маячці: ЗСУ на Херсонщині знищили штаб окупантів
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Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці на Херсонщині.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
– Вчора близько 22.00 ЗСУ накрили росіян у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян, – зазначив він.
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Також Хлань заявив, що у тимчасово окупованій Херсонській області серед російських загарбників панує паніка. Так, “уряди” російських колаборантів та гауляйтерів евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА.
Джерело: Сергій Хлань