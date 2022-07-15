Липень, 15 в 11:29

Українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці на Херсонщині.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

– Вчора близько 22.00 ЗСУ накрили росіян у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян, – зазначив він.

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Також Хлань заявив, що у тимчасово окупованій Херсонській області серед російських загарбників панує паніка. Так, “уряди” російських колаборантів та гауляйтерів евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА.

Джерело: Сергій Хлань