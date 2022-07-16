Липень, 15 в 22:45

У Херсонській області Збройні Сили України продовжують “пом’якшувати” оборону російських окупантів.

Про це заявив радник голови Офісу президента Алексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

– У Херсонській області традиційне випилювання нашою артилерією, ракетними військами та авіацією. Я там уже втомлююся рахувати удари. Ми розм’якшуємо оборону Херсонської області. Ми виносимо там бойові порядки та систему забезпечення оперативно-тактичного рівня. Потім дійде до тактичного. А потім станеться щось цікаве, – сказав він.

Також Арестович зазначив, що контрнаступ українські військові можуть розпочати у серпні для того, щоб не допустити проведення так званого референдуму, який росіяни запланували на 11 вересня.