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Факти / Україна

Пом’якшуємо оборону окупантів: Арестович про роботу ЗСУ на Херсонщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Пом’якшуємо оборону окупантів: Арестович про роботу ЗСУ на Херсонщині
Фото: Офіс президента

У Херсонській області Збройні Сили України продовжують “пом’якшувати” оборону російських окупантів.

Про це заявив радник голови Офісу президента Алексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

– У Херсонській області традиційне випилювання нашою артилерією, ракетними військами та авіацією. Я там уже втомлююся рахувати удари. Ми розм’якшуємо оборону Херсонської області. Ми виносимо там бойові порядки та систему забезпечення оперативно-тактичного рівня. Потім дійде до тактичного. А потім станеться щось цікаве, – сказав він.

Також Арестович зазначив, що контрнаступ українські військові можуть розпочати у серпні для того, щоб не допустити проведення так званого референдуму, який росіяни запланували на 11 вересня.

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