Липень, 15 в 13:51

Військовий експерт Олег Жданов оцінив, чи допоможе російській армії рішення Володимира Путіна розконсервувати резерви та запровадити трудову повинність для росіян задля підтримки війни проти України.

– Путін намагається виправити ситуацію та перевести економіку на військові рейки. Він розуміє, що війна пішла на виснаження і що вони програють цю війну. Того оперативного резерву чи оперативного складу ЗС РФ, який був у них на початку вторгнення, вже не вистачає, – заявив Жданов в ефірі національного телемарафону 15 липня.

Він нагадав, що Інститут вивчення війни дав цифру 65-70% резервів, витрачених росіянами в Україні.

– А звідки брати резерви? Звідти й узявся закон про трудову повинність. Але це потрібно було робити за рік до вторгнення. Економіці РФ необхідно від 6 до 11 місяців. Сьогодні навряд чи це може спрацювати в умовах санкцій і того стану, в якому знаходяться підприємства. Найближчим часом це не допоможе російській армії, – вважає експерт.

Жданов також зазначив, що росіян, які погоджуються йти воювати проти України, у деяких регіонах РФ значно менше, ніж тих, хто відмовляється або навіть іде з російської армії. Зокрема, за його словами, погана ситуація із залученням резервів у Калінінграді.

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Водночас він зазначив, що на сьогодні, на жаль, росіяни все ще перевершують Україну за кількістю піхоти на тому ж Донбасі, де ведуться найзапекліші бої.

– Ми відстаємо за піхотою тільки тому, що нам нікуди посадити цю піхоту, немає броні. Ми могли б виставити набагато більше піхоти і навіть мати перевагу за чисельністю, але через відсутність важкого озброєння ми не можемо досягти паритету, – резюмував Олег Жданов.

Фото: Факти ICTV