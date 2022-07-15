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Факти / Україна

Путін намагається перевести економіку на військові рейки через програш у війні – Олег Жданов

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов оцінив, чи допоможе російській армії рішення Володимира Путіна розконсервувати резерви та запровадити трудову повинність для росіян задля підтримки війни проти України.

– Путін намагається виправити ситуацію та перевести економіку на військові рейки. Він розуміє, що війна пішла на виснаження і що вони програють цю війну. Того оперативного резерву чи оперативного складу ЗС РФ, який був у них на початку вторгнення, вже не вистачає, – заявив Жданов в ефірі національного телемарафону 15 липня.

Він нагадав, що Інститут вивчення війни дав цифру 65-70% резервів, витрачених росіянами в Україні.

– А звідки брати резерви? Звідти й узявся закон про трудову повинність. Але це потрібно було робити за рік до вторгнення. Економіці РФ необхідно від 6 до 11 місяців. Сьогодні навряд чи це може спрацювати в умовах санкцій і того стану, в якому знаходяться підприємства. Найближчим часом це не допоможе російській армії, – вважає експерт.

Жданов також зазначив, що росіян, які погоджуються йти воювати проти України, у деяких регіонах РФ значно менше, ніж тих, хто відмовляється або навіть іде з російської армії. Зокрема, за його словами, погана ситуація із залученням резервів у Калінінграді.

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Водночас він зазначив, що на сьогодні, на жаль, росіяни все ще перевершують Україну за кількістю піхоти на тому ж Донбасі, де ведуться найзапекліші бої.

– Ми відстаємо за піхотою тільки тому, що нам нікуди посадити цю піхоту, немає броні. Ми могли б виставити набагато більше піхоти і навіть мати перевагу за чисельністю, але через відсутність важкого озброєння ми не можемо досягти паритету, – резюмував Олег Жданов.

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Фото: Факти ICTV

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