Шмигаль закликав Євросоюз визнати Росію державою-терористом
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з Високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем закликав ЄС визнати Росію країною-терористом.
Він наголосив на тому, що армія РФ систематично й у значних масштабах здійснює терористичні акти проти цивільного населення.
– Вчора ракетним ударом у центр Вінниці росіяни вбили більше 23 людей, з яких троє дітей. Понад півтори сотні громадян звернулися до лікарень, з них десятки у важкому стані. Продовжується розбір завалів. Сьогодні зранку Росія обстріляла два університети в центрі Миколаєва. Тобто, цілеспрямовано знищує освітні заклади перед початком навчального року. Удар по вокзалу в Краматорську, торговому центру в Кременчуці. Усе це тероризм, – сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр подякував Жозепу Боррелю за його особисту чітку позицію щодо злочинів, які Росія здійснює в Україні.
Крім цього, Шмигаль підкреслив важливість продовження політики посилення санкцій проти РФ.
– Ми очікуємо сьомого пакета. Що в ньому будуть так звані вторинні санкції. Надалі маємо продовжити відключення російських банків від SWIFT, заборонити заходження суден під прапором країн-членів ЄС у російські морські порти, запровадити санкції проти російських криптоактивів, накласти заборону на російські ЗМІ в Європі — це важливо і для України, і для Європи задля уникнення гібридних впливів та дезінформації, – додав прем’єр.