Липень, 15 в 21:50

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з Високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем закликав ЄС визнати Росію країною-терористом.

Він наголосив на тому, що армія РФ систематично й у значних масштабах здійснює терористичні акти проти цивільного населення.

– Вчора ракетним ударом у центр Вінниці росіяни вбили більше 23 людей, з яких троє дітей. Понад півтори сотні громадян звернулися до лікарень, з них десятки у важкому стані. Продовжується розбір завалів. Сьогодні зранку Росія обстріляла два університети в центрі Миколаєва. Тобто, цілеспрямовано знищує освітні заклади перед початком навчального року. Удар по вокзалу в Краматорську, торговому центру в Кременчуці. Усе це тероризм, – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Жозепу Боррелю за його особисту чітку позицію щодо злочинів, які Росія здійснює в Україні.

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Крім цього, Шмигаль підкреслив важливість продовження політики посилення санкцій проти РФ.