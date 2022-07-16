Липень, 15 в 21:03

Ввечері 15 липня у Дніпрі пролунало кілька сильних вибухів.

Про це повідомили місцеві жителі, а мер Дніпра Борис Філатов попросив містян залишатися в укриттях.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що після “прильотів” у місті спалахнула сильна пожежа, горять авто. Про постраждалих поки нічого невідомо.

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За словами заступника мера Михайла Лисенка, після ракетної атаки РФ по Дніпру в місті можуть виникнути проблеми з постачанням води.

– Внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро деякий час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни водою набирати не треба. Ми вже працюємо, – повідомив він у соцмережах.

Повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала майже дві години, з 19.45 до 21.26.

Нагадаємо, що сьогодні Росія атакувала й Одещину. Ворог випустив по області три ракети, одну з них збили сили ППО. На щастя, постраждалих немає.

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