Липень, 15 в 17:20

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, чому не можна озвучувати інформацію про українських полонених.

– Питанням обміну полонених займаються фахівці. Будь-яка публічність конкретного бранця зазвичай призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для цієї людини. Тому, якщо ваш знайомий чи родич потрапили в полон, спілкуйтеся з державними органами, які займаються обміном, – закликала вона у заяві, опублікованій на її сторінці у Facebook 15 липня.

Вона додала, що всі публічні дії таким людям необхідно координувати з держорганами, щоб “добрими намірами не встеляти дорогу до пекла”.

Так, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими наголошує, що публічне поширення інформації про полонених може зашкодити процесу обміну.

Зараз дивляться

– Пам’ятайте: поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні, може ускладнити процес обміну та становити небезпеку для самого бранця, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога, внаслідок чого вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес – максимально ускладнений.

Крім того, поширення інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон становить загрозу не тільки самому бранцю, але і його бойовим побратимам та підрозділу.

Людей, які втратили зв’язок із близькими, що перебувають на військовій службі, у зоні ведення бойових дій чи на окупованих територіях, закликають звертатися до уповноважених державних інститутів, які займаються питаннями пошуку та обміну полонених.

Так само просять робити тих, хто підозрює, що близька людина перебуває в полоні у ворога.

Фото: Мінреінтеграції