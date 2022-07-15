Липень, 15 в 15:38

Якби в Україні не працювала ППО, то наслідки ворожих російських ударів були б значно жахливіші. Адже 50% ракет, які летять в наші міста, збиває українська протиповітряна оборона.

Такі цифри озвучив міністр оборони Олексій Резніков. Він пояснив, що сьогодні не існує 100% захисту від крилатих та балістичних ракет певного виду, наприклад, від тих же Калібрів.

За його словами, ті ж ізраїльські фахівці скажуть, що вони гарантують захист на 80%, але не сто. Так, відома система захисту Залізний купол теж збиває певний тип ракет, але не крилаті ракети.

Зараз дивляться

– Говорити про те, що можна закрити небо стовідсотково, я б не брався. Але покращити системи протиповітряної і протиракетної оборони ми зобов’язані, і це вже затверджено: незалежно від того, коли буде парад перемоги України над Росією. Все одно нам треба розвивати свою власну протиракетну та протиповітряну систему оборони, як це зробила держава Ізраїль, – зауважив він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ також пояснювали, що найчастіше вдається збивати ракети, які летять зі швидкістю 900 км/год. Це ракети типу Калібр, типу Х-55, Х-101. Водночас важче збивати ракети комплексів Іскандер, Точка-У.