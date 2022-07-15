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Факти / Україна

В окупованій Кадіївці на Луганщині горить склад боєприпасів росіян

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В окупованій Кадіївці на Луганщині горить склад боєприпасів росіян

В окупованій Кадіївці (Стаханів) Луганської області горить черговий склад боєприпасів російських загарбників.

Про це повідомила 72-га окрема механізована бригада (ОМБр) імені Чорних Запорожців.

– Доброго ранку окупанти. Тимчасово окупована Кадіївка, Луганщина. Непогано детонує російський склад із боєприпасами, – зазначили у бригаді.

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На відео видно пожежу на одному з об’єктів в окупованому місті та звуки розривів, які свідчать про детонацію боєприпасів.

Так звана влада “ЛНР” заявила, мовляв, це ЗСУ випустили по Кадіївці шість ракет з американських гаубиць Himars. Водночас офіційної інформації щодо цього поки що немає.

Також зазначається, що вибухи почалися вночі, але пожежу досі не загасили. Місцеві Telegram-канали повідомили, що у Кадіївці частково перекрито рух транспорту у бік колишнього м’ясокомбінату.

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