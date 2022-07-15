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Факти / Україна

Вже панує паніка: окупанти залишили будівлю Херсонської ОДА

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
херсон
Фото: УНІАН

У тимчасово окупованій Херсонській області серед російських загарбників панує паніка. Так, “уряди” російських колаборантів та гауляйтерів евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА.

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі Радіо Свобода.

– Два “уряди” (колаборантів та окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися у інших місцях, – розповів він.

Депутат облради уточнив, що співробітників російської спецслужби навмисне розмістили серед хворих у місцевій лікарні, щоб використовувати цивільних як “живий щит”.

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Хлань вважає, що це свідчить про те, що плани окупантів на проведення “референдуму” на Херсонщині провалилися.

– Сьогодні вже немає достеменної інформації, що окупанти продовжують планомірно готуватися, – запевнив він.

Раніше Хлань також повідомляв, що у тимчасово окупованому Херсоні загарбники перекидають техніку на лівий берег Дніпра. Вони готуються до вуличних боїв, посилюючи блокпости в місті.

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Джерело: Радіо Свобода
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