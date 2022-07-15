Липень, 15 в 17:31

Закінчення війни до кінця цього року абсолютно можливе. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трішечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план – звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року, – зазначив він.

Олексій Резніков пояснив, що закінчення війни до кінця року реальне, якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю.

Міністр нагадав, що раніше вони вважали, що Україна за три дні здасть Київ, тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували.

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