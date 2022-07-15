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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували близько 38 тис. військових РФ – за добу ще 130

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували близько 38 тис. військових РФ – за добу ще 130
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили близько 38 тис. російських окупантів. За минулу добу ліквідували ще 130 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили ще пять ворожих танків, 14 бойових броньованих машин,  дві артилерійські системи і збили один літак.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 672 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 866 (+14);
  • артилерійські системи – 842 (+2);
  • РСЗВ – 247;
  • засоби ППО – 109;
  • літаки – 220 (+1);
  • гелікоптери – 188;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681;
  • крилаті ракети – 155;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 731 (+11);
  • спеціальна техніка – 67.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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