ЗСУ ліквідували близько 38 тис. військових РФ – за добу ще 130
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили близько 38 тис. російських окупантів. За минулу добу ліквідували ще 130 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили ще п’ять ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи і збили один літак.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 672 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 3 866 (+14);
- артилерійські системи – 842 (+2);
- РСЗВ – 247;
- засоби ППО – 109;
- літаки – 220 (+1);
- гелікоптери – 188;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681;
- крилаті ракети – 155;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 731 (+11);
- спеціальна техніка – 67.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.