Липень, 15 в 9:53

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили близько 38 тис. російських окупантів. За минулу добу ліквідували ще 130 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили ще п’ять ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи і збили один літак.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 672 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 3 866 (+14);

артилерійські системи – 842 (+2);

РСЗВ – 247;

засоби ППО – 109;

літаки – 220 (+1);

гелікоптери – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681;

крилаті ракети – 155;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 731 (+11);

спеціальна техніка – 67.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.