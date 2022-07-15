ЗСУ знищили із HIMARS понад 30 логістичних обʼєктів російської армії – Мотузяник

Липень, 15 в 17:00

ЗСУ зараз потребують найбільше далекобійної артилерії для знищення логістики російських окупантів, заявив в ефірі національного телемарафону речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, завдяки системам залпового вогню HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів російської армії.

– Нагадаю про славнозвісні HIMARS, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об’єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено, – наголосив він.

Зараз дивляться

Нещодавно президент США Джо Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму $400 млн, яка включає нові системи залпового вогню HIMARS.

Днями в Пентагоні офіційно підтвердили, що Україна отримає від США ще чотири ракетні артилерійські системи та боєприпаси до них.