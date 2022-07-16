$1 млрд до експортного виторгу та зростання ВВП на 5%: що чекати після розблокування портів України

Липень, 16 в 18:26

Розблокування портів може принести Україні до $1 млрд додаткового експортного виторгу на місяць.

Про це заявив директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінськи.

Попередньо йдеться про розблокування трьох портів, які входять до п’ятірки найбільших портів України з експорту зернових: Одеса, Чорноморськ та Південний.

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Крім того, робота портів додасть 5% ВВП.

– Це дуже багато, це здатність країни довше воювати на місяці. Також відчутно знизяться ціни на продукти харчування і трішки уповільниться глобальна інфляція, – написав на своїй сторінці у Facebook стратег фінансової компанії Finteum Андрій Нестерук.

Цього тижня ціни на пшеницю з постачанням у вересні 2022 року на біржі Чикаго перебувають на мінімальному рівні з лютого — $291. Це на 11% нижче, ніж тиждень тому і на 38% нижче, ніж під час піку 17 травня.

– Ринок у цю ціну закладає ймовірність відновлення морських поставок з України, але не на 100%. Якщо морські поставки запрацюють повноцінно, то ціни ще впадуть, якщо ні, то зростуть, – каже Нестерук.

Нагадаємо, що у Стамбулі 13 липня відбулися переговори делегацій України, Туреччини, Росії та представників ООН для вирішення питання щодо розблокування експорту українського зерна морськими шляхами.

За підсумками переговорів домовилися про зелені коридори під час руху вантажів. А Туреччина за підтримки ООН інспектуватиме російські кораблі.

Джерело: Forbes

Фото: Depositphotos