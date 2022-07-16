Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Американські РСЗВ M270 MLRS прибули в Україну “у приємній кількості” – Арестович

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Американські РСЗВ M270 MLRS прибули в Україну “у приємній кількості” – Арестович
Фото: Getty Images

Американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270 MLRS приїхали в Україну “у приємній кількості”.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Алексій Арестович в ефірі Фейгін Live. Він зазначив, що завдяки цим системам ЗСУ зможуть працювати ще якісніше.

– Приїхали M270, кількість не назву, але це приємна кількість. У них замість шести ракет – 12. Кожна ракета програмується окремо, летить у свою мету, і вони полюбляють точність. Вони багато приємних хвилин доставлять російському командуванню, – сказав він.

Зазначимо, що перші M270 MLRS прибули в Україну у п’ятницю, 15 липня.

Зараз дивляться

Ці реактивні системи залпового вогню призначені для знищення закритих вогневих позицій ворога за будь-яких погодних умов на відстані понад 30 км. Вони вже майже 40 років перебувають на озброєнні Збройних сил США.

Читайте
Майже 40 років перебуває на озброєнні США: характеристики та призначення РСЗВ M270 MLRS

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка