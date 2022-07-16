Липень, 16 в 1:13

Американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270 MLRS приїхали в Україну “у приємній кількості”.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Алексій Арестович в ефірі Фейгін Live. Він зазначив, що завдяки цим системам ЗСУ зможуть працювати ще якісніше.

– Приїхали M270, кількість не назву, але це приємна кількість. У них замість шести ракет – 12. Кожна ракета програмується окремо, летить у свою мету, і вони полюбляють точність. Вони багато приємних хвилин доставлять російському командуванню, – сказав він.

Зазначимо, що перші M270 MLRS прибули в Україну у п’ятницю, 15 липня.

Зараз дивляться

Ці реактивні системи залпового вогню призначені для знищення закритих вогневих позицій ворога за будь-яких погодних умов на відстані понад 30 км. Вони вже майже 40 років перебувають на озброєнні Збройних сил США.