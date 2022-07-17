Дитина народилась у монастирі: зі Святогірської лаври евакуювали родину та двох літніх людей

Липень, 16 в 21:45

З території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців. Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка.

Зараз всі вони знаходяться на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

– Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят, – йдеться у повідомленні ГУР.

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Нагадаємо, що 1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

Джерело: ГУР МО

Фото: ГУР Міноборони України/скрін з відео