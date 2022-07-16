Фотографували склад після ракетного удару: в Одесі затримали чотирьох людей
Поліція затримала в Одесі чотирьох підозрілих людей, які фотографували на телефон склад виробничо-торговельної компанії, по якому вранці 16 липня РФ завдала ракетного удару.
Також у їхніх телефонах правоохоронці виявили фото об’єктів інфраструктури та блок-постів, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги поліції.
– У його телефоні знайшли докази активного спілкування з абонентами в Росії, – уточнив Братчук.
Вранці 16 липня РФ завдала ракетного удару по Одесі з літаків стратегічної авіації Ту-95. Крилата Ракета влучила у склад виробничо-торговельної компанії.
Там почалася пожежа на площі 1 тис. кв. м, яку рятувалбники приборкували майже шість годин.
Станом на зараз, інформації щодо загиблих та постраждалих немає.