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Факти / Україна

Фотографували склад після ракетного удару: в Одесі затримали чотирьох людей

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріл Одеси 16 липня 2022
Фото: ДСНС

Поліція затримала в Одесі чотирьох підозрілих людей, які фотографували на телефон склад виробничо-торговельної компанії, по якому вранці 16 липня РФ завдала ракетного удару.

Також у їхніх телефонах правоохоронці виявили фото об’єктів інфраструктури та блок-постів, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги поліції.

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– У його телефоні знайшли докази активного спілкування з абонентами в Росії, – уточнив Братчук.

Вранці 16 липня РФ завдала ракетного удару по Одесі з літаків стратегічної авіації Ту-95. Крилата Ракета влучила у склад виробничо-торговельної компанії.

Там почалася пожежа на площі 1 тис. кв. м, яку рятувалбники приборкували майже шість годин.

Станом на зараз, інформації щодо загиблих та постраждалих немає.

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