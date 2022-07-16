Карта бойових дій на 16.07.2022 – ситуація на фронті

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16 липня російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Карта бойових дій в Україні на 16.07.2022

У прикордонних з Україною районах Білорусі, що на Волинському та Поліському напрямках, Генеральний штаб Збройних сил України суттєвих змін у положенні та діяльності підрозділів ЗС РБ не зафіксував.

На Сіверському напрямку під мінометним вогнем РФ перебували позиції українських військ поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

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На Харківському напрямку ворог, намагаючись завадити просуванню українських військ, завдав авіаційного удару неподалік Мосьпанового та обстріляв з артилерії райони Харкова, Питомника, Новопокровки, Протопівки, Руських Тишків, Дуванки та Коробочкиного.

На Слов’янському напрямку завдано авіаудару поблизу Богородичного.

Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Донецькому напрямку армія РФ обстріляла райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка.

У напрямку Спірного – Івано-Дар’ївки українські захисники успішно відбили штурмові дії окупантів.

Під авіаударами на Бахмутському напрямку перебували райони неподалік Берестового та Нью-Йорка, а під артилерійським вогнем – райони Берестового, Соледара, Званівки, Семигір’я.

Завдяки влучному вогню українських воїнів захлинулися спроби штурму росіян у бік Доломітного – Новолуганського та Доломітного – Семигір’я.

Така ж доля спіткала армію РФ на напрямку Роти – Вершини.

Відійшовши, окупанти перегрупувались та відновили наступ на Вуглегірську ТЕС. Нині там точаться бої.

Росіяни, щоб витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів, завдали авіаудару поблизу Авдіївки.

Крім того, армія РФ обстріляла з артилерії райони 10 населених пунктів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники завдали артилерійських обстрілів по районах 11 населених пунктів, а також розвідували ситуацію за допомогою безпілотника.

На узбережжі Азовського моря окупанти намагаються відновити діяльність морських портів, щоб вивезти захоплене майно.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в Росії перебуває три носії високоточної зброї.

Втрати РФ на 16 липня 2022

особового складу – близько 38 140 (+140),

танків ‒ 1 677 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8),

артилерійських систем – 846 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 109,

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилатих ракет – 162 (+7),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4),

спеціальної техніки – 68 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.