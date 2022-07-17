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Факти / Україна

Крилата ракета – найскладніша ціль: Жданов назвав причини, чому ППО УКраїни не завжди спрацьовує

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Крилата ракета – найскладніша ціль: Жданов назвав причини, чому ППО УКраїни не завжди спрацьовує

Військовий експерт Олег Жданов назвав дві причини, чому українська ППО не завжди збиває ворожі ракети. Він наголосив, що крилата ракета – найскладніша ціль, яку важко перехопити українській ППО.

– Все небо покривають радіолокаційні станції. Вони десь бачать, а десь не бачать. Але в основному вони бачать. Єдине, що іноді, коли помічають ракети, не вистачає часу піднімати винищувальну авіацію чи ППО не встигає її перехватити до кінцевої цілі. По-друге, крилата ракета – найскладніша ціль. Вона може змінювати свою траекторію в будь-яких момент. Вона летить, огинаючи рельєф місцевості. Тобто якщо є перешкода, то вона піднімається. Якщо є низина – вона окускається. Тому дуже складно цю ракету збити, – пояснив експерт.

Нагадаємо, що 16 липня російські агресори запустили по Україні шість ракет із району Каспійського моря. Чотири із них збили Повітряні сили України.

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Фото: Depositphotos

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