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Факти / Україна

Крим став хабом переміщення техніки РФ: у ГУР прояснили питання щодо використання HIMARS на півострові

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
HIMARS

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький відповів на питання, чи може Україна використовувати американські РСЗВ HIMARS по території окупованого Криму.

– На сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з РФ в південні райони нашої держави. Це, насамперед, скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім направляються для забезпечення російських окупаційних військ, – повідомляє він.

Також представник ГУР зазначив, що Чорноморський флот РФ активно використовується для нанесення ракетних ударів по нашій території.

– Насамперед, це системи Калібр, фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, а потім проводять пуски, незважаючи на пору доби. Через те, це теж одна із цілей, які необхідно вражати, щоб забезпечити безпеку громадян, наших об’єктів та взагалі України, – говорить Скібіцький.

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Нагадаємо, що завдяки системам залпового вогню HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів російської армії.

Фото: Getty Images

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