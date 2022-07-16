Крим став хабом переміщення техніки РФ: у ГУР прояснили питання щодо використання HIMARS на півострові

Липень, 16 в 20:05

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький відповів на питання, чи може Україна використовувати американські РСЗВ HIMARS по території окупованого Криму.

– На сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з РФ в південні райони нашої держави. Це, насамперед, скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім направляються для забезпечення російських окупаційних військ, – повідомляє він.

Також представник ГУР зазначив, що Чорноморський флот РФ активно використовується для нанесення ракетних ударів по нашій території.

– Насамперед, це системи Калібр, фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, а потім проводять пуски, незважаючи на пору доби. Через те, це теж одна із цілей, які необхідно вражати, щоб забезпечити безпеку громадян, наших об’єктів та взагалі України, – говорить Скібіцький.

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Нагадаємо, що завдяки системам залпового вогню HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів російської армії.

Фото: Getty Images