Над Білою Церквою ППО збила ворожу ракету: що від неї залишилося
Вчора, 15 липня, над Білою Церквою на Київщині Повітряні сили України знешкодили ворожу ракету.
Фото з місця події оприлюднила Поліція Київської області. Зазначається, що внаслідок падіння уламків ракети потерпілих та руйнувань немає.
– Внаслідок падіння уламків ракети поряд з одним із сіл, потерпілих та руйнувань немає. Поліцейські Київщини провели огляд місця події. Закликаємо громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття! – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора ворог атакував й Дніпропетровську область. Українським військовим вдалося збити чотири з шести російських ракет Х-101.
На жаль, одна з ракет влучила у завод Південмаш у Дніпрі. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще 16 отримали поранення.
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