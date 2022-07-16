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Факти / Україна

Над Білою Церквою ППО збила ворожу ракету: що від неї залишилося

Валентина Чорна, редакторка стрічки
шматки ракети Біла Церква

Вчора, 15 липня, над Білою Церквою на Київщині Повітряні сили України знешкодили ворожу ракету.

Фото з місця події оприлюднила Поліція Київської області. Зазначається, що внаслідок падіння уламків ракети потерпілих та руйнувань немає.

– Внаслідок падіння уламків ракети поряд з одним із сіл, потерпілих та руйнувань немає. Поліцейські Київщини провели огляд місця події. Закликаємо громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття! – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що вчора ворог атакував й Дніпропетровську область. Українським військовим вдалося збити чотири з шести російських ракет Х-101.

На жаль, одна з ракет влучила у завод Південмаш у Дніпрі. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще 16 отримали поранення.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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