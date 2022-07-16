Липень, 16 в 14:13

Члени Ради Безпеки ООН засудили агресію Росії проти України та визнали, що дії окупантів спрямовані на знищення української ідентичності.

Про це повідомили у Мінкульті за підсумками засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося у п’ятницю, 15 липня.

– Станом на сьогодні росіяни здійснили 423 злочини проти нашої культурної спадщини. Вони цілять в нашу спадщину навмисно. Кожен спікер висловив своє бачення війни в Україні – і воно єдине – Росія намагається знищити нашу ідентичність. Всі учасники (окрім РФ, звичайно) засудили агресію Росії проти України, яка знищує культурну спадщину, нашу мову, літературу, розкрадає наші музеї. Це спроба стерти з лиця землі все українське, – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він додав, що міжнародні організації повинні посилити тиск на Росію, щоб припинити тероризм проти української нації.

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Також Ткаченко подякував Албанії та Польщі за організацію засідання та всім країнам-учасницям, які щиро підтримують Україну.

На заході були присутні як постійні представники країн в ООН, так і представники ЮНЕСКО та ІКОМОС (Міжнародна рада зі збереження пам’яток та історичних місць – ІФ-У).

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Фото: Мінінформполітики