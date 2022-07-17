Липень, 16 в 21:56

Російські військові двічі вдарили балістичною ракетою Іскандер-М мирними мешканцями Покровська Донецької області.

– Внаслідок обстрілу Покровська Донецької області пошкоджено щонайменше 27 будівель, – повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Зазначається, що поліцейські задокументували військовий злочин РФ, за фактом розпочато кримінальне провадження.

Обстріляли ракетами Іскандер-М: внаслідок ударів РФ зруйновано 27 будівель у Покровську / 4 фотографии

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів території Покровської громади з боку Росії є жертви та поранені серед мирного населення.

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До речі, кількість обстрілів на Луганщині значно зменшилася. Російські військові мають ускладнену логістику, яка йде на руку ЗСУ. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужили та стали сильнішими.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція