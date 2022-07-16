Окупанти не полишають провальних спроб захопити Вуглегірську ТЕС – Генштаб

Липень, 16 в 18:58

Генштаб повідомив, що російські окупанти не полишають своїх провальних спроб захопити Вуглегірську ТЕС. Також агресори продовжують обстрілювати українські населені пункти та наносити авіаудари за низкою напрямків.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому 16 липня.

– Агресор здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів у районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Прудянка, Дементіївка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне, Коробочкине, Долина, Іванівка, Барвінкове, – йдеться у заяві.

Також окупанти завдали авіаударів поблизу Нью-Йорка, Берестового, Соледара, Мосьпанового та Богородичного, обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інші.

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– Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне становище у районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Успіхів немає – українські воїни змусили противника відійти, – зазначили у Генштабі.

Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції наших військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам’янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір’я, Новосілки та інших. Ще один авіаудар зафіксували біля Авдіївки.

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Фото: Вікіпедія