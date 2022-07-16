Липень, 16 в 0:46

Російські окупанти вже кілька разів змінюють версії, куди стріляли у Вінниці у четвер, 14 липня.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, одразу після ракетного удару по місту пропагандисти заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів.

– Згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні Міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних сил. Чого варті заяви агресора ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони уже “знищили”, як мінімум три українських армії, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети Калібр, які влучили по площі Перемоги у Вінниці, призвели до серйозних руйнувань інфраструктури.

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– Постраждав й Будинок офіцерів, що де-юре належав Повітряним силам, а де-факто був культурним закладом усього міста, де проводилися найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, тут були студії звукозапису, кафе та відділення Приватбанку, – йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил не виключає, що ракетний удар планувався саме по концертній залі, де того дня мала виступати співачка Роксолана.

Нагадаємо, що 14 липня російські окупанти обстріляли Вінницю ракетами Калібр, які були випущені з акваторії Чорного моря. Внаслідок цього загинули 23 людини, серед яких троє дітей.