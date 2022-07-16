РФ гатить із Градів, літаків, мінометів та артилерії: ситуація в регіонах 16 липня

Липень, 16 в 14:54

16 липня російські військові завдали ракетних ударів по низці українських міст.

Одеську область літаки стратегічної авіації РФ Ту-95 атакували з боку Ставропілля.

Крилата ракета (попередньо Х-101, – Ред.) поцілила в склад виробничо-торговельної компанії, після чого спалахнула пожежа на площі близько 1 тис. кв. м.

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75 рятувальників із залученням 18 одиниць техніки приборкували займання майже шість годин.

Уламки ворожої ракети, якою Росія увечері 15 липня атакувала Київську область, впали в полі в Білоцерківському районі.

Уранці в Кременчуку Полтавської області знайшли уламки ракети, яку РФ випустила близько 21.00 15 липня.

Мінометного обстрілу зазнав район поблизу села Залізний Міст Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Одна людина загинула та чотири дістали поранення під час обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів Глухівської громади Сумської області.

Ще троє цивільних постраждали в Білопільській громаді.

10 мінометних прильотів напередодні зафіксовано в Шалигинській громаді, чотири вибухи пролунали в Середино-Будській громаді.

Шосткинський район потерпав від мінометних обстрілів зранку 16 липня.

Троє людей загинули та 16 дістали поранення після ракетного удару по Дніпру 15 липня. Дві з шести ракет поцілили в завод Південмаш та вулицю поряд. Решту ракет збили українські військові.

У Нікополі окупанти обстрілами з Градів пошкодили 12 багатоповерхових будинків, школу та ПТУ. Одну людини з пораненнями госпіталізували до лікарні, двоє людей загинули під завалами.

Під обстрілом із самого ранку перебували також Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади.

У селі Шестірня пошкоджені будинки. Минулося без постраждалих.

Четверо людей дістали травми після ракетного удару по Чугуєву Харківської області.

Російські загарбники частково зруйнували житловий багатоквартирний будинок. Під ворожим вогнем також перебували Дергачівський та Ізюмський райони.

У Луганській області армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, здійснила три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.

Протягом доби обласна влада зафіксувала 13 фактів руйнування помешкань місцевих жителів, а також адміністративної будівлі та магазину.

Знайдено тіло жінки, яка загинула внаслідок одного з артобстрілів напередодні.

За даними обласної військової адміністрації, бойовики та представники окупаційних військ РФ захопили сім адміністративних будівель, щоб розмістити там свої псевдоструктури.

У Донецькій області протягом доби загинуло 8 людей та ще 14 дістали поранення.

Зокрема, від обстрілів постраждав житловий сектор в Авдіївці, Бахмуті, Гірнику, Краматорську, Красногорівці, Верхньокам’янському, Острівському.

Знову перебувало під ворожим вогнем приміщення Авдіївського коксохімічного заводу.

Поцілили росіяни також у ринок у Бахмуті, центральну площу в Краматорську та поле в Новомарковому.

Уночі 16 липня окупанти поранили цивільну та пошкодили приватний будинок у Сіверську, а вранці завдали шістьох ударів по Костянтинівці. Ракетами зруйновано будинки в приватному секторі.

На світанку російські військові обстріляли Миколаїв та Інгульську громаду. Не вщухають обстріли сіл уздовж лінії розмежування Березнегуватської громади.

Через бойові дії критична ситуація в передмістях Херсона, а також у Каховському та Бериславському районах. За даними ОВА, є поранені та вбиті мирні жителі.

Тим часом СБУ та правоохоронці продовжують фіксувати все нові випадки колаборантства, відкриваючи за цими фактами кримінальні провадження.

Відомо, що більшість із тих, хто співпрацює з окупантами, належать до кола спілкування колишнього мера Херсона та екснардепа Володимира Сальдо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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