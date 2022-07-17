Карта бойових дій на 17.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 17 в 12:45

Протягом доби російські військові зазнали поразок на двох напрямках на фронті, тим часом не припиняючи обстрілювати райони українських населених пунктів та позиції ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 17.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати визначені завдання.

Українській стороні відомо, що в прикордонних районах Брестської області місцевим жителям обмежили відвідування лісу.

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На Сіверському напрямку ситуація особливих змін не зазнала. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області.

Крім того, періодично вдається до повітряної розвідки та обстрілює з артилерії позицій українських військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку росіяни намагаються утримувати зайняті рубежі, залучають безпілотник типу Орлан-10 для розвідки та обстрілюють райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів й інших.

Ствольну та реактивну артилерію росіяни зостосовували протягом доби для обстрілу цивільної та військової інфраструктури поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка на Слов’янському напрямку.

А за допомогою безпілотника оперативно-тактичного рівня російські війська розвідували ситуацію неподалік Званівки, Федорівки й Серебрянки.

Невдалим для армії РФ став штурм району населеного пункту Івано-Дар’ївка.

Дали рішучу відсіч окупантам Збройні сили України під час спроби просунутись у напрямку Верхньокам’янки. Зазнавши втрат, російські загарбники відійшли.

Під ворожим вогнем перебували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білогорівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль, а також території Вуглегірської ТЕС на Бахмутському напрямку.

Ракетно-авіаційних ударів завдано росіянами неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

Натомість українські військові грамотно відбили чергову спробу армії РФ провести розвідку боєм поблизу Берестового та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках не вщухають систематичні обстріли позицій українських військ уздовж лінії зіткнення.

Авіаційних ударів завдано поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники гатили по районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Загроза повторних обстрілів регіону не зменшується.

Щоб з’ясувати положення українських військ та коригувати вогонь, російські окупанти нині вдаваються до повітряної розвідки із застосуванням безпілотників оперативно-тактичного та тактичного рівнів.

Крім того, продовжують обладнувати позиції.

Втрати РФ на 17 липня 2022

особового складу – близько 38 300 (+160),

танків ‒ 1 684 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 3 879 (+5),

артилерійських систем – 846,

реактивних систем залпового вогню – 248 (+1),

засобів протиповітряної оборони – 110 (+1),

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),

крилатих ракет – 166 (+4),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 746 (+11),

спеціальної техніки – 68.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.