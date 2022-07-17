Комітет Бундестагу закликає Шольца скликати Нацконференцію щодо допомоги Україні

Липень, 17 в 18:37

Голова комітету бундестагу Німеччини з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала канцлера Олафа Шольца якнайшвидше скликати Національну конференцію з питань України, щоб узгодити подальші дії щодо допомоги нашій державі.

У конференції мають взяти участь представники уряду, Збройних сил ФРН, промисловості та профспілок.

– Мета має полягати у тому, щоб скласти впорядкований план та ініціювати наступні цілеспрямовані кроки взаємоузгодженим чином. Поки українська армія доблесно стримує жорстокий російський наступ і досягає військових успіхів, у тому числі завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступів, – повідомляє вона.

Також Штрак-Циммерман додала, що “особливо залежить від підтримки Німеччини” той факт, як довго Україна зможе захищатись і якого успіху вона зрештою досягне. Політик закликає ФРН “взяти на себе лідерство в Європі” щодо підтримки України.

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Джерело: DW

Фото: Pixabay