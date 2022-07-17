Липень, 17 в 0:13

У Кремлі сигналізують про перехід до агресивнішої фази війни проти України, пише видання The New York Times.

Там відзначають, що знаком того, що росіяни завершують так звану оперативну паузу у вторгненні в Україну, є те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав своїм силам активізувати атаки “на всіх оперативних дільницях” війни.

– Після смертоносних російських ракетних ударів по Україні останніми днями, внаслідок яких загинули мирні жителі, ця заява стала новим сигналом з Москви про те, що її вторгнення може вступити до більш агресивної фази, – пишуть у виданні.

Там відзначають, що заява Шойгу, очевидно, стала відповіддю на нову здатність України вражати російські цілі на окупованих територіях завдяки більш досконалій західній зброї більшої дальності, такій як американські високоточні ракетні системи HIMARS і французькі артилерійські Caesar.

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Також, як зазначається, з’явилися ознаки нових наземних боїв на Донеччині.

У NYT звернули увагу читачів на останній аналіз Інституту вивчення війни, в якому йдеться про те, що російські сили “ймовірно, виходять з оперативної паузи”, посилаючись на серію обмежених наземних атак на північний захід від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, вздовж шосе Бахмут-Лисичанськ та на південний захід від міста Донецька.