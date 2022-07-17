На Київщині вже виявили 1346 тіл мирних жителів, вбитих окупантами

На Київщині вже виявили 1346 тіл мирних мешканців, які були вбиті російською армією. Проте ця цифра не остаточна.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що більшість громадян були вбиті з вогнепальної зброї.

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– На сьогодні вже ця цифра 1346 тіл убитих цивільних людей. Окупант діяв підступно і свідомо знищував українців за те, що вони просто мешкали на цих територіях. Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих, – сказав начальник поліції Київщини.

За словами Нєбитова, наразі на Київщині близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Раніше стало відомо, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло щонайменше 353 дитини.

Ще 662 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.